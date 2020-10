Croazia: inviata lettera con minacce di morte al premier Plenkovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato e presidente dell'Unione democratica croata (Hdz), Andrej Plenkovic, ha ricevuto ieri sera una lettera contenente della polvere bianca e delle minacce di morte presso la sede del partito. È quanto riferisce l’emittente televisiva croata “Rtl”, che cita fonti non ufficiali. La polizia ha preso in consegno la busta con i contenuti sospetti e sta conducendo un'indagine in merito. La notizia giunge dopo che un uomo di 48 anni è stato arrestato a Zagabria proprio per aver minacciato Plenkovic sui suoi profili social. (Seb)