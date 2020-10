Covid: 2.664 nuovi positivi in Lombardia e 25 pazienti in più in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.664 i nuovi positivi in Lombardia con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1 per cento, superiore al 7,9 di ieri, quando i nuovi positivi nella Regione erano 2.419. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso dalla Regione. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13 (ieri 7), per un totale di 17.057 morti da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 96, 25 più di ieri; mentre nei reparti ordinari ci sono 943 persone, 109 più di ieri. Dei nuovi casi, 225 sono “debolmente positivi” e 19 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono oggi 154, per un totale di 1.780 dimessi e 83.332 guariti. (Rem)