Roma: Celli (RtR)-Pelonzi (Pd), maggioranza divisa non ascolta più la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maggioranza in Campidoglio sempre più dilaniata da divisioni interne. Ieri sera in Assemblea capitolina su un ordine del giorno della maggioranza è venuto a mancare per l'ennesima volta il numero legale, segno di un malcontento evidente e insanabile". Così in una nota i capigruppo della lista civica Roma torna Roma Svetlana Celli e del Partito democratico Giulio Pelonzi. "Dopo anni erano state finalmente calendarizzate le delibere di iniziativa popolare, presentate in Campidoglio con la firma di migliaia di cittadini, ma sono state tutte bocciate dalla consueta scelta ipocrita di astensione da parte dei consiglieri di maggioranza. A queste delibere, espressione diretta della partecipazione e della volontà di migliaia di romani, è stata negata anche la dignità di ascolto e di attenzione con la caduta del numero legale in Aula. Siamo alla triste parabola di un Movimento che in Campidoglio è passato in poco tempo dall'enfasi della partecipazione al pantano dei contrasti interni, senza alcun interesse per Roma e i suoi bisogni", conclude la nota.(Com)