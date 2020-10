© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dicono no al Mes, non trovano i fondi per l'assegno unico alle famiglie, chissà quando arriverà il Recovery fund. Negano di volere l'Imu ma già si sente l'odore di patrimoniale che proviene da un governo a secco di soldi e idee. Se ci proveranno, troveranno le nostre barricate". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (Rin)