Covid: Tajani, No mask dicono sciocchezze

- "Quello 'No Mask' è un movimento che dice sciocchezze, non bisogna mai essere negazionisti. Potrebbero anche essere di destra ma non mi interessa, una sciocchezza è una sciocchezza sia che venga detta da sinistra che da destra". Lo ha detto a “L'Ospite”, su Sky Tg24 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Berlusconi – ha aggiunto Tajani - ha sempre raccomandato serietà e rispetto delle regole, anzi quando ci furono le prime manifestazioni del centrodestra dopo la ripresa Berlusconi fece in modo che anche i nostri alleati fossero più rigidi nel rispetto delle regole anti-Covid".(Rin)