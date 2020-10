Covid: Tajani, governo ci chiami per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che il governo ci chiami per affrontare l'emergenza. Sono pronto a incontrare il Governo, questo non significa essere più morbidi o non fare opposizione, ma significa lavorare per l'interesse dell'Italia". Lo ha detto a “L'Ospite”, su Sky Tg24 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Ci aspettiamo nei fatti di avere una risposta dal governo – ha aggiunto -. Una risposta che però non arriva, abbiamo manifestato più volte la nostra disponibilità. Il Governo deve capire che il centrodestra dal punto di vista elettorale rappresenta la maggioranza dei cittadini italiani, perché la maggioranza delle Regioni è governata dal centrodestra. Rendersi conto di questo significherebbe dare una mano al Pese. Non chiediamo nulla e non dobbiamo dare nulla al Governo, dobbiamo dare all'Italia".(Rin)