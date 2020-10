Covid: Tajani, voto online in parlamento? Ora si può continuare in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che adesso in Parlamento si possa continuare a votare in presenza, magari riducendo la presenza in Aula limitando o concentrando le votazioni". Lo ha detto a “L'Ospite”, su Sky Tg24 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla contrarietà delle opposizioni al voto online. "Se ci dovesse essere una pandemia all'interno del Parlamento bisognerebbe iniziare a riflettere sul voto online, perché non sarebbe democratico, ma finché si tratta di casi limitati, senza affollare l'Aula, si può continuare a votare in presenza", ha aggiunto.(Rin)