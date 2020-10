Gibuti: Oim, recuperati i corpi di 12 migranti annegati al largo di Obock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi di 12 migranti che sono morti annegati al largo della costa di Obock, piccola città portuale gibutina situata nel golfo di Aden, sono stati recuperati e sepolti dal personale dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Lo ha riferito in un comunicato la stessa agenzia delle Nazioni Unite, ricordando che le vittime facevano parte di un gruppo di circa 50 uomini e donne etiopi, che viaggiavano su un barcone di ritorno dallo Yemen. Circa 34 migranti, sopravvissuti all'incidente che ha provocato la morte degli altri, vengono sono in cura per ferite lievi e shock e sono assistiti dall'Oim presso il suo centro di risposta ai migranti di Obock. La tragedia cade 12 giorni dopo che otto migranti sono stati uccisi e diversi altri sono stati feriti da trafficanti nella stessa area e - sottolinea Oim - ricorda l'imperativo umanitario di salvare vite umane. "Dire che è necessario fare di più per rispondere ai migranti che cercano di raggiungere il Paese, intraprendendo questi viaggi pericolosi ed essendo sfruttati da trafficanti, che chiaramente non hanno alcun riguardo per la vita umana, è un eufemismo", ha dichiarato Mohammed Abdiker, direttore regionale all'Oim per l'Africa orientale ed il Corno d'Africa.(Res)