Insegnante decapitato in Francia, aggressore noto alla polizia ma "mai condannato"

- L’individuo ucciso ieri dalla polizia e indicato come l’aggressore di Samuel Paty, il professore di storia e geografia decapitato ieri sera a Conflans-Sainte-Honorine, nella regione dell'Ile-de France, era noto alla polizia “ma non era mai stato condannato". È quanto affermato dal procuratore nazionale antiterrorismo francese, Jean-Francois Ricard, nel corso di una conferenza stampa. L’uomo, ha spiegato Ricard, “era noto per dei casi di deturpazione di beni pubblici e atti violenti nel corso di manifestazioni”, tuttavia non era mai stato condannato. Lo scorso 4 marzo, ha spiegato il procuratore, l’uomo aveva ottenuto un permesso di soggiorno. “Nel suo telefono sono stati trovati un testo di rivendicazione dell’attacco e una fotografia della vittima”, ha proseguito Ricard, che ha poi parlato delle persone attualmente in custodia e legate all’attacco. La sorellastra del padre dell’alunno del professor Paty, che lo aveva segnalato per aver mostrato delle vignette del settimanale satirico “Charlie Hebdo” durante un corso sulla libertà d’espressione, "era entrata a far parte dell'organizzazione dello Stato Islamico nel 2014 in Siria".L'aggressore si chiamava Abdoulakh A., era nato nel 2002 a Mosca e aveva nazionalità russa con origini cecene. "Era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato il 4 marzo e valido fino al marzo 2030", ha spiegato Ricard, secondo cui Abdoulakh A. risiedeva a Évreux, nella regione dell'Eure. "Ha goduto dello status di rifugiato", ha detto il procuratore, secondo cui l’uomo pur essendo finito nel mirino della polizia era sconosciuto ai servizi segreti. Secondo i primi risultati dell'indagine, l'aggressore ha premeditato la sua azione, vista la presenza di un messaggio di rivendicazione salvato ieri nel "blocco note" del suo smartphone alle 12:17, diverse ore prima dell'attacco. Secondo alcune testimonianze, ha proseguito Ricard, Abdoulakh A. “si trovava davanti al collegio dove insegnava Paty nel pomeriggio di ieri e aveva chiesto agli studenti di indicargli quella che sarebbe diventata la sua vittima”. Nello smartphone è stata trovata una foto di Paty scattata alle 16:57: quest’immagine è stata successivamente postata sui profili social dell’aggressore. (Res)