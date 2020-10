Covid: nel Lazio con record 28mila tamponi individuati 994 nuovi positivi, 12 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quasi 28mila tamponi, un vero e proprio record, oggi nel Lazio si registrano 994 nuovi casi positivi al Covid 19. Di questi, oltre 200 sono recuperi di notifiche della Asl Roma 2 e della Asl di Frosinone. Dodici i decessi e 62 le persone guarite. E’ quanto è emerso dall'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. “I positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6 per cento. C'è troppa psicosi per i tamponi, ne stiamo facendo un numero enorme, il più alto numero di testati in rapporto alla popolazione. Ricordo che è opportuno che ci sia una indicazione medica e soprattutto per i casi di contatto è inutile fare la corsa al tampone nell'immediatezza. Serve contattare il proprio medico, seguire le sue indicazioni e aspettare almeno il periodo dell'incubazione altrimenti il rischio è quello di non accertare un'eventuale positività”, ha commentato l’assessore D’Amato sul portale Salute Lazio. (segue) (Rer)