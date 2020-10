Covid: nel Lazio con record 28mila tamponi individuati 994 nuovi positivi, 12 morti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle province si registrano 338 casi e due i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono sessantaquattro nuovi casi e di questi ventiquattro sono con un collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Un caso di rientro dalla Spagna e tre casi con un collegamento alla scuola nautica di Gaeta dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano centottanta nuovi casi e il dato tiene conto di circa cento recuperi di notifiche arretrate. Nella Asl di Viterbo si registrano settantaquattro nuovi i casi e si tratta di trentadue casi con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato al test sierologico e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano venti nuovi casi e si tratta di diciotto casi con un collegamento familiare o contatto di un caso già noto e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. (Rer)