Atlantia: a Partners Group il 49 per cento di Telepass

- Atlantia ha sottoscritto il contratto per la cessione del 49 per cento del capitale di Telepass al gestore globale di private equity Partners Group Ag, per conto dei propri fondi in gestione. Il corrispettivo della transazione per l’acquisto della partecipazione, si legge in una nota, è pari a 1.056 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle normali autorizzazioni e condizioni previste per questo tipo di operazioni ed è atteso nella prima metà del 2021. Atlantia manterrà il controllo della società che, pertanto, continuerà ad essere inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo Atlantia. (segue) (com)