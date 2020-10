Atlantia: a Partners Group il 49 per cento di Telepass (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telepass è già un leader europeo nei servizi di telepedaggiamento con 7 milioni di clienti e oltre 12 milioni di dispositivi in circolazione, una piattaforma che gestisce transazioni per oltre 7 miliardi di euro l’anno nei 14 paesi europei nei quali opera, coprendo oltre 105 mila chilometri di reti autostradali. Negli ultimi anni, Telepass ha aggiunto al servizio base del telepedaggiamento servizi addizionali collegati ai nuovi stili di mobilità, quali ad esempio i pagamenti cashless per il carburante, il parcheggio, i taxi e i servizi di mobilità condivisa; nonché prodotti assicurativi ad essi collegati e servizi di pagamento digitale. Telepass si è così posizionata come uno degli operatori di riferimento per i pagamenti nel settore della mobilità. Il core business di Telepass assicura flussi di cassa stabili nel lungo termine, sostenuti da una base clienti molto fidelizzata. (segue) (com)