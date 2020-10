Atlantia: a Partners Group il 49 per cento di Telepass (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al potenziale di crescita dei nuovi servizi di mobilità e della piattaforma assicurativa sviluppata, Telepass è ben posizionata per cogliere le opportunità collegate ai trend di crescita legati al fintech, all’insurtech e alla valorizzazione dei dati, anche attraverso il contributo strategico da parte del nuovo socio. Partners Group, con oltre Usd 96 miliardi di asset in gestione e oltre Usd 135 miliardi investiti in “private markets” a livello globale per conto dei propri clienti, impiega globalmente 1.500 professionisti in 20 uffici ed è quotata alla Borsa svizzera (Six). La società serve un’ampia gamma di investitori istituzionali, sovereign wealth funds, family offices e individui a livello globale. Nell’operazione Atlantia è stata assistita da Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo/Banca Imi e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in qualità di advisor finanziari, dallo Studio Bonelli Erede per gli aspetti contrattuali e dallo Studio Gianni Origoni Grippo per gli aspetti di due diligence su Telepass. (com)