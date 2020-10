Roma: assessora Ambiente Lazio, strumentalizzazione da comune su abbattimento cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono quantomai surreali le dichiarazioni fatte da parte di rappresentanti istituzionali del Comune di Roma su quanto avvenuto ieri nel giardino Mario Moderni di Roma. La decisione della telenarcosi e della eutanasia, previste dalla legge nazionale a salvaguardia della tutela e incolumità pubblica - che spetta, è bene ricordarlo, al Sindaco della città - è stata assunta all'unanimità al tavolo tecnico, nato da un protocollo di intesa voluto dal prefetto di Roma per sopperire alle inefficienze dell'amministrazione competente". Lo scrive in una nota Enrica Onorati, assessora all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio. "Decisione, tra l'altro, comunicata dal direttore del Comune di Roma, Marcello Visca, nella nota del 16 ottobre protocollo 74048, in cui, tra l'altro si dà mandato alla polizia locale di Roma Capitale di predisporre gli atti amministrativi e all'Ufficio Operativo della Direzione Mercati all'Ingrosso di predisporre il mezzo idoneo al trasporto". (segue) (Com)