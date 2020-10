Fisco: Pd, su Imu ennesima notizia falsa della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come spiegato dal portavoce del Commissario Gentiloni, non c'è alcuna richiesta o raccomandazione europea al governo italiano sulla tassazione della casa". Lo afferma in una nota Pietro Bussolati, responsabile Imprese della segreteria nazionale Pd. "Si tratta dell'ennesima fake news messa in giro da una destra che ormai si nutre solo di paure e bugie e che resta incapace di elaborare una sola proposta concreta di governo - aggiunge -. Approfittiamo per ringraziare il Commissario Gentiloni per l'ottimo lavoro svolto sul Recovery Fund, che ha portato in Italia ben 209 miliardi da investire. Se in Europa ci fossero stati Salvini e la Meloni, con le loro destre antieuropeiste, ora l'Italia si troverebbe sull'orlo di una catastrofe". (com)