Roma: Città metropolitana su cinghiali, polizia metropolitana opera per pubblica sicurezza

- "La situazione relativa alla gestione della proliferazione dei cinghiali all'interno dei confini comunali di Roma coinvolge profili giuridici ed operativi piuttosto complessi. A seguito di un lungo processo di approfondimento e studio, in numerosi incontri congiunti presso la Prefettura di Roma, è stato condiviso nel 2019 un protocollo operativo tra le Istituzioni competenti: Regione, Comune, Città metropolitana, Asl, al quale hanno contribuito anche Ispra, ministero della Salute, che prevede anche l'ausilio delle Forze dell'ordine nazionali. È in tale perimetro che si opera, ciascuno nel rispetto dei compiti assegnati dal protocollo operativo". Lo afferma in una nota la vicesindaca della città metropolitana di Roma Teresa Zotta. (segue) (Com)