Bielorussia: nuova marcia delle donne a Minsk ma nessun arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Minsk un’ennesima marcia delle donne, un appuntamento oramai tradizionale organizzato dall’opposizione bielorussa. Un piccolo gruppo di partecipanti si è prima riunito vicino a un centro commerciale nella capitale bielorussa e poi ha iniziato a marciare lungo viale dell’Indipendenza. Inizialmente, i manifestanti hanno marciato senza slogan e simboli, ma in seguito hanno srotolato bandiere biancorosse dell'opposizione. I partecipanti alla processione non autorizzata hanno anche invitato i passanti a unirsi a loro. Nessun agente delle forze dell'ordine è apparso sulla scena, a eccezione della polizia stradale che sta monitorando gli spostamenti del corteo. Arrivati a piazza Jakub Kolas, i dimostranti hanno iniziato a disperdersi, dividendosi in piccoli gruppi. Da diverse settimane le marce delle donne si svolgono regolarmente a Minsk e spesso sono accompagnate da vari fermi che, tuttavia, oggi non sono avvenuti. Gli arresti della polizia bielorussa effettuati oggi, invece, riguardano un corteo studentesco fra viale dell’Indipendenza e via Kozlov. Tra gli arrestati figurava anche un corrispondente dell’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, rilasciato dopo la verifica dell'identità. (Rum)