Bolivia-Argentina: La Paz nega arresto del deputato e osservatore elettorale Fagioli

- Le autorità boliviane non hanno arrestato alcun deputato argentino arrivato a La Paz per visionare il processo elettorale di domenica. Lo dichiara in un comunicato il governo della Bolivia, ribattendo così alle accuse espresse dalle autorità argentine, che hanno denunciato "l'arresto illegale" del parlamentare Federico Fagioli da parte delle forze di sicurezza boliviane. "Il ministero del governo della Bolivia, sul caso del membro del Congresso argentino Federico Fagioli, chiarisce che nessun deputato o funzionario consolare della Repubblica dell'Argentina è stato arrestato o detenuto". Per chiarire l'accaduto, sottolinea la nota, il ministro del Governo di La Paz Arturo Murillo riferirà nel pomeriggio alla stampa la sua versione dei fatti. In una serie di video pubblicati su Twitter il deputato argentino Leonardo Grosso - anch'egli membro della delegazione - e lo stesso ministero degli Esteri argentino hanno mostrato le immagini convulse del fermo del deputato nazionale Federico Fagioli, capo di una delegazione di osservatori giunto in Bolivia, come testimonia una lettera allegata alla documentazione sui social, su invito della presidente del Senato locale, Eva Copa. (segue) (Brb)