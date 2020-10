Bolivia-Argentina: La Paz nega arresto del deputato e osservatore elettorale Fagioli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires avvertiva che ritiene il governo "de facto" della presidente "ad interim" Jeanine Anez responsabile "dell'arresto illegale" come delle condizioni di salute di Lucas De Maria, funzionario dell'ambasciata argentina in Bolivia, che "nel mezzo dello scontro" ha avuto un attacco di asma. Della delegazione facevano parte anche i deputati Leonardo Grosso e Paula Pennacca, nonché il senatore Guillermo Snopek. Duro anche il commento del presidente argentino, Alberto Fernandez. "Parlamentari argentini sono stati maltrattati al loro arrivo a La Paz", in qualità di "osservatori delle elezioni di domenica prossima. È diretta responsabilità del governo 'de facto' di preservare l'integrità della delegazione argentina", ha scritto nella notte il presidente su Twitter. (Brb)