Amministrative: Gasparri, FI in campo con una alleanza per Roma per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunendo il coordinamento di Forza Italia del municipio IX di Roma, il coordinatore della Capitale di Forza Italia Maurizio Gasparri ha affermato in una nota: “Forza Italia a Roma sta lavorando per unire in una lista per le elezioni di primavera tutte le realtà dell’area cattolica, liberale e di centrodestra perché si scenda in campo con una Alleanza per Roma. Questa area è decisiva per la vittoria nella Capitale come altrove. E mette a disposizione competenze e qualità che, a costo zero e senza richieste di specifici ruoli, possano aiutare Roma a uscire dal degrado grillino. Noi abbiamo fatto nomi non per chiedere poltrone ma per servire Roma senza pennacchi e senza compensi: Tajani, Barelli, Gasparri, Letta, Bertolaso. E abbiamo avviato anche tramite Pierluigi Borghini un confronto con il mondo delle imprese. Invitiamo le altre forze del centrodestra a fare altrettanto. Si formi una grande squadra per la rinascita di Roma. Non basta solo una guida, che pur ci dovrà essere, servono tante energie e competenze della politica e della società civile per la Capitale. Forza Italia apre le sue liste a nuovi apporti per fare la differenza che possa portare alla vittoria”, conclude Gasparri. (Com)