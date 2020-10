M5s: Raggi, serve leader che pensi alle persone e non alle poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul profilo del nuovo leader del M5s "non mi sbilancio: quello di cui abbiamo bisogno è una classe politica e dirigenziale che sappia quali sono i problemi delle persone e le soluzioni, non che guardi alle poltrone". A dirlo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, interpellata, al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, sul profilo che deve avere il nuovo leader del M5s. "Noi sindaci costantemente facciamo un bagno di realtà e concretezza - ha aggiunto Raggi -. Abbiamo bisogno di una classe politica e dirigenziale che ragioni sulle soluzioni e non sulle poltrone. Bisogna essere molto concreti", ha concluso la sindaca.(Rer)