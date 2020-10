Università: Statale di Milano vince il campionato nazionale di mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Statale di Milano si è aggiudicata la vittoria dell'ottava edizione della Competizione italiana di mediazione, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano. Al secondo posto si posiziona un'altra Università meneghina, l'Università di Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la medaglia di bronzo va all'Università di Verona. La gara, durata tre giorni (dall'8 al 10 ottobre), ha visto sfidarsi 120 studenti, in rappresentanza di 17 Università italiane. Gli studenti hanno affrontato casi giuridici, applicando tecniche di mediazione apprese durante il corso di laurea. Per ogni caso giuridico due studenti hanno indossato le vesti degli avvocati difensori e due studenti i panni delle parti in causa. Il confronto tra le parti è stato gestito da un mediatore professionista. Ha vinto la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti, assegnati dalla giuria che ha valutato il saper lavorare in gruppo, le doti di comunicazione e le competenze di negoziazione. A giudicare il vincitore sono stati due mediatori professionisti e uno della "next generation", un ex studente che ha gareggiato alle precedenti edizioni. A causa della pandemia da Coronavirus, quest'anno la gara si è tenuta per la prima volta online: le sfide si sono svolte interamente a distanza, con un positivo impatto ambientale. Secondo una stima della Camera Arbitrale di Milano, questa edizione ha generato un risparmio di 6,9 tonnellate di emissioni nocive di CO2, calcolando i mancati spostamenti in treno, aereo e auto di 120 studenti per 4 giornate provenienti dalle diverse sedi delle Università partecipanti. In altri termini, questo beneficio ecologico è pari ad una mancata produzione di 1.166 kg di plastica. (Fonte: dati elaborati sulla base della Tabella della sostenibilità di Legambiente, Ecologia quotidiana e CoopFirenze).Tutti gli Atenei partecipanti: hanno partecipato 17 atenei provenienti da: Bari, Bergamo, Brescia, Camerino, Firenze, Luiss (Roma), Milano Bicocca, Milano Cattolica (co-organizzatore), Milano Statale (co-organizzatore), Pavia, Piemonte Orientale (Alessandria), Salento (Lecce), Telematica Pegaso, Torino, Trento, Urbino, Verona. (segue) (Com)