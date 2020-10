Università: Statale di Milano vince il campionato nazionale di mediazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Competizione italiana di mediazione è stato il primo moot studentesco a livello nazionale che punta sulle abilità negoziali e conciliative. Oggi la nostra università offre agli studenti una decina circa tra moot studenteschi e cliniche legali. Il mooting è diventato sempre più importante nelle facoltà di legge, che tradizionalmente hanno sempre vissuto il problema di offrire poco training pratico ai giuristi in formazione. Queste esperienze sono importanti sia da un punto di vista professionale che umano, per i legami che si creano e per la sicurezza che gli studenti acquisiscono nel parteciparvi" commenta Luigi Cominelli, professore di Negoziazione e Mediazione dell'Università Statale di Milano. "L'esperienza che l'Università Cattolica di Milano offre agli studenti che partecipano a questo ormai tradizionale moot universitario è funzionale a potenziare le abilità nella comunicazione, a sviluppare pensiero critico, leadership e capacità di lavorare in team (soft skills), che si uniscono alle già maturate competenze tecniche in ambito giuridico - ha spiegato Raffaella Muroni, docente del corso di Cliniche Legali di Diritto Civile e Commerciale dell'Università Cattolica a Milano. Nel mio duplice ruolo di tutor nella preparazione della squadra e di responsabile delle Cliniche legali, in questi anni ho colto e condiviso con gli studenti impegno, determinazione ed entusiasmo, a conferma dell'importanza di continuare a potenziare queste iniziative". Lo scorso anno sul podio sono arrivate le tre università milanesi: Statale, seconda Cattolica e terza Bicocca. Per due volte vincitrici Milano Statale (2018 e 2019) e Trento (nel 2014 e 2015). Bologna vincitrice della prima edizione (2013), seguita da Bergamo (2016) Sassari (2017). 32 le università italiane coinvolte nel corso degli anni, con la partecipazione di più di 1000 tra studenti e professionisti. (Com)