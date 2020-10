Criminalità: a Vienna Untoc adotta “Risoluzione Falcone” su lotta a mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con un grande successo per l’Italia la decima Conferenza delle parti della convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale (Untoc), svoltasi a Vienna dal 12 al 16 ottobre 2020. Lo rendono noto i ministeri della Giustizia e degli Esteri in una nota congiunta. La Conferenza ha coinciso con le celebrazioni per il ventennale della Convenzione - firmata nel dicembre 2000 a Palermo - che, come sottolineato in apertura dei lavori dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in qualità di capo della delegazione italiana, affonda le sue radici proprio nelle straordinarie intuizioni di Giovanni Falcone, tra i primi a invocare un impegno globale nella lotta alla mafia. E proprio quale tributo a Giovanni Falcone, alla sua visione ed al suo impegno, la Conferenza si è conclusa con l’adozione di una risoluzione presentata dall’Italia in cui viene riconosciuto il ruolo fondamentale del magistrato siciliano, “il cui lavoro e sacrificio hanno aperto la strada all'adozione della Convenzione”. (segue) (com)