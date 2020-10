Teatro: Franceschini, altri 9 milioni per sostenere spettacolo dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano altri 9 milioni di euro per i teatri e le produzioni teatrali e con questo intervento "il governo continua a sostenere il settore dello spettacolo dal vivo che è stato fortemente colpito dall'emergenza sanitaria e merita il giusto aiuto". Lo afferma, in una nota, il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha firmato il decreto che stanzia ‪9 milioni di euro che provengono dai fondi emergenza cinema e spettacolo istituiti con il decreto Cura Italia e potenziati dal decreto Rilancio e che verranno destinati al ristoro dei mancati incassi da biglietteria dei teatri in considerazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria tuttora vigenti. (segue) (com)