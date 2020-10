Teatro: Franceschini, altri 9 milioni per sostenere spettacolo dal vivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del nuovo decreto, i 9 mln di euro verranno ripartiti nel modo seguente: una quota pari a 5 mln di euro per sostenere i mancati incassi da biglietteria del 2020 dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Centri di produzione teatrale, dei Teatri di Tradizione e dei Centri di produzione danza. Quattro milioni di euro, ad integrazione di quanto già stanziato con decreto ministeriale 10 luglio 2020, per il sostegno degli esercizi teatrali che hanno inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020. (segue) (com)