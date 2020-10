Teatro: Franceschini, altri 9 milioni per sostenere spettacolo dal vivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 100 per cento dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a euro ‪200 mila euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 100 e 299 posti, in misura non superiore a euro ‪400 mila per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti e in misura non superiore a euro ‪800 mila euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti. Il decreto è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito del Mibact www.beniculturali.it. (com)