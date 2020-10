Regno Unito: sindaco di Liverpool annuncia morte del fratello per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, ha annunciato la morte del fratello maggiore a causa del coronavirus. "Nonostante gli sforzi di tutto lo staff del Liverpool Hospital, mio fratello purtroppo è morto alle 22e45 di ieri sera. Vorremmo ringraziare tutto il personale medico che ha rischiato la vita per noi. Grazie per tutti i vostri messaggi di amore e sostegno. Restiamo uniti, sosteniamoci a vicenda e vinceremo questa battaglia", ha scritto il sindaco su Twitter. In precedenza, Anderson aveva annunciato che suo fratello maggiore si trovava in terapia intensiva in gravi condizioni. Liverpool ha attualmente il più alto livello di minaccia a causa della diffusione del coronavirus e le misure restrittive in vigore nella città del nord dell’Inghilterra sono molto stringenti proprio per arginare il numero dei contagi. (Rel)