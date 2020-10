Milano: Sardone (Lega) su viale Puglie, Sala si sveglia ora dopo anni di illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredibile, dopo anni di denunce, video, servizi tv, inchieste giornalistiche finalmente il sindaco Sala si è svegliato". Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, che aggiunge "È noto infatti da anni che il suk di Viale Puglie è un fortino di illegalità e merce rubata e da tempo la Lega e i cittadini hanno chiesto la chiusura immediata di questo mercato. Ora magicamente Sala si sveglia e finalmente si rende conto che il mercato dell'illegalità non è più accettabile e che ci sono evidenti problemi di assembramenti. Evidentemente si avvicinano le elezioni e finalmente Sala pensa alle esigenze dei residenti che da anni si lamentano di una situazione indecente. Hanno uno strano concetto di legalità ad orologeria". "Il problema è che già nella scorsa campagna elettorale il mercato era stato chiuso in maniera provvisoria, prima di essere riaperto una volta eletto Sala - chiosa Sardone - è proprio nel Dna della sinistra prendere in giro i milanesi. Il sindaco e la sua maggioranza si sono sempre opposti, dicendo che non era possibile farlo, che gli interventi della Polizia Locale erano adeguati e che si potevano fare delle ordinanze per chiudere l'area. Cambiare idea solo ora è sintomo di incompetenza". (Com)