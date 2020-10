© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato ha arrestato un cittadino polacco di 56 anni, su ordine di carcerazione emesso dalle autorità polacche per reati contro il patrimonio: l'uomo deve scontare 6 anni di pena residua. In particolare, il 56enne è stato coinvolto, ieri mattina, in una lite in via Gregorio VII, zona San Pietro. Qui sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo che hanno identificato l'uomo.(Rer)