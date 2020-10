Nagorno-Karabakh: consigliere presidenziale Azerbaigian, attaccheremo obiettivi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian, in risposta all’attacco missilistico contro Ganja, prenderà di mira solo obiettivi militari. Lo ha detto il consigliere presidenziale azerbaigiano Hikmet Hajiyev durante un briefing online con la stampa. "Gli obiettivi civili non sono obiettivi per l’Azerbaigian. Prenderemo di mira solo a obiettivi militari legittimi. Questa è la posizione dell'Azerbaigian", ha detto Hajiyev, rispondendo a una domanda su quale sarà la risposta dell'Azerbaigian all’attacco missilistico su Ganja. In precedenza, le autorità azerbaigiane hanno annunciato attacchi missilistici dal lato armeno contro le città di Ganja e Mingachevir. A Ganja è di 13 persone uccise e 52 feriti il bilancio dell’attacco. La portavoce del ministero della Difesa armeno, Shushan Stepanyan, ha respinto le accuse di Baku sugli attacchi. (Rum)