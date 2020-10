M5s: gruppo municipio Roma VII “censurati da vertici, zittiti in riunione con Raggi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non finisce la diatriba tra il movimento 5 stelle del VII municipio e i vertici capitolini e nazionali. Dopo la denuncia di “censura” da parte del Movimento nei confronti del gruppo municipale, nel corso della videoconferenza promossa dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per chiedere sostegno per la sua ricandidatura, lo scorso 12 ottobre, ancora il capogruppo del municipio Roma VII del Movimento 5 stelle, Roy Andrea Guido, accusa di essere stato “imbavagliato”. “In questa assemblea da proto-regime il gruppo M5s del settimo municipio è stato impossibilitato ad esprimere il proprio parere, con microfoni silenziati e chat disattivata. A parlare per il settimo Municipio non sono stato quindi io, delegato dal gruppo municipale, ma è stato un altro consigliere evidentemente delegato dagli organizzatori dell’evento e fedele alla loro retorica”. Gruppo municipale, a detta del capogruppo Guido, sarebbe “colpevole” di aver tenuto in piedi l’amministrazione municipale dopo che la presidente Manica Lozzi ha deciso di abbandonare il Movimento per passare a Italexit di Gianluigi Paragone. (segue) (Rer)