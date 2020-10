M5s: gruppo municipio Roma VII “censurati da vertici, zittiti in riunione con Raggi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tale assemblea ha visto in pratica un auto-elogio da parte della sindaca Raggi, in vista delle prossime votazioni interne per decidere il candidato sindaco M5s, e soprattutto per la imminente campagna elettorale dove la ‘Base’ degli attivisti e dei Municipi torna evidentemente ad essere utile per scopi di ‘manovalanza’: proprio quella ‘Base’ che invece è stata totalmente e scientificamente dimenticata e abbandonata in questi ultimi 5 anni proprio da chi sta al vertice”, continua la denuncia di Roy Andrea Guido. “Esprimiamo grande rammarico per la piega leaderista e accentratrice che il Movimento 5sStelle romano sta forzatamente prendendo”, aggiunge nella nota il gruppo M5s del VII municipio”. Durante l’assemblea, appena compresa la sostituzione del capogruppo Roy Andrea Guido con un’altra voce, a detta del gruppo, non delegata da nessuno del territorio, il gruppo consiliare ha esposto in video dei cartelli con riferimento alla censura in atto, e anche queste azioni sarebbero state oscurate dagli organizzatori dell’assemblea. (segue) (Rer)