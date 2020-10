M5s: gruppo municipio Roma VII “censurati da vertici, zittiti in riunione con Raggi” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare del M5s del Municipio VII, nella nota, continua a manifestare la volontà di terminare il mandato municipale, “per raggiungere tutti gli obiettivi del programma elettorale, e salvaguardare gli importanti risultati pratici raggiunti sul territorio in questi anni di governo, ma sottolinea altresì la propria posizione critica, che non si è potuta esprimere in assemblea, sulla qualità del governo di Roma targata Virginia Raggi, con la convinzione che il Movimento 5 stelle possa tornare a governare Roma con una rinnovata forza, anche nelle persone, che non può che provenire dai territori”. (Rer)