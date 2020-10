Roma: Visconti (Fd'I), cinghiali uccisi in strada vittime di incapacità gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho assistito con incredulità alla vicenda di una famiglia di cinghiali fatta ammazzare a via Gregorio VII dagli agenti della Polizia provinciale a colpi di fucile in mezzo alla strada per decisione del presidente Zingaretti e del sindaco Raggi. Lo afferma in una nota il delegato all'Ambiente di Roma per Fratelli d'Italia Marco Visconti. "L'omicidio degli animali, per il quale mi auguro tutte le associazioni attive chiedano giustizia, si è consumato addirittura alla presenza del presidente 5 stelle della commissione Ambiente al comune Daniele Diaco, uno dei principali responsabili, insieme al sindaco Raggi e al Presidente del Lazio, di quel degrado e di tutti i rifiuti che hanno creato nelle vie e nelle piazze della Capitale l'ecosistema Per queste povere vittime della loro vergognosa incapacità di gestione", conclude la nota. (Com)