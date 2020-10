Covid: in Al Latina 64 nuovi positivi ma nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla giornata di ieri in provincia di Latina si registrano 64 nuovi casi positivi al Covid-19, distribuiti nei comuni di Aprilia (6), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (7), di Cori (1), di Fondi (2), di Formia (1), di Gaeta (10), di Latina (21), di Minturno (1), di Pontinia (3), di Sabaudia (1), di Sezze (3), di Sonnino (2) e di Terracina (5). Non si registrano nuovi decessi. Lo rende noto la Asl di Latina. In totale nel territorio ci sono attualmente 1.162 positivi al coronavirus. Di questi, 1.048 si trovano in isolamento domiciliare. (Com)