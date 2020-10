Energia: Polonia e Usa sigleranno lunedì un accordo di cooperazione nel settore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia firmerà lunedì un accordo di cooperazione con gli Stati Uniti sullo sviluppo delle prime centrali nucleari della nazione. Lo ha riferito il quotidiano “Dziennik Gazeta Prawna” che cita le parole de capo di gabinetto della presidenza, Krzysztof Szczerski. Il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Dan Brouillette, firmerà il documento durante l'incontro con il massimo funzionario polacco responsabile della sicurezza energetica, Piotr Naimski, a margine del summit dell'Iniziativa dei Tre Mari che si terrà a Tallinn. Secondo l'accordo, le parti lavoreranno per selezionare un partner per realizzare le centrali e a studiare le opzioni di finanziamento. La Polonia attualmente produce il 70 per cento della sua elettricità da impianti a carbone e vuole costruire di centrali nucleari da 6 a 9 gigawatt entro il 2040. Il governo ha bisogno di investimenti stranieri per realizzare tali progetti e gli Stati Uniti sono ritenuti il partner più affidabile in questo senso. Lo scorso giugno, il presidente Andrzej Duda ha dichiarato durante la sua visita alla Casa Bianca che l'accordo nucleare sarebbe stato firmato presto. (Vap)