Covid: Peluffo (Pd), perché Lombardia non segue Emilia su test gratis in farmacia?

- Il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo in una nota invita Regione Lombardia a seguire l'esempio dell'Emilia Romagna, introducendo test sierologici rapidi e gratuiti in farmacia per studenti e famiglie. "Stiamo per affrontare settimane difficili da un punto di vista sanitario e le misure messe in campo nelle ultime ore rischiano purtroppo di non essere sufficienti a modificare la curva dei contagi. In attesa del vaccino o di una cura efficace, il virus si può e si deve governare solo con comportamenti virtuosi e con tracciamenti a tappeto per circoscrivere tempestivamente i potenziali nuovi cluster", osserva Peluffo. "In questa direzione - prosegue il segretario Pd - si è mossa l’Emilia Romagna. Da lunedì infatti saranno disponibili nelle farmacie test sierologici rapidi e gratuiti rivolti agli studenti e alle famiglie. Su base volontaria si potrà decidere di aderire alla campagna di screening e prevenzione. L’obiettivo finale, oltre alla sicurezza della comunità, è anche quello di permettere ai ragazzi di continuare ad andare a scuola, perché l’educazione non si può e non si deve fermare". "Ci chiediamo perché la Regione Lombardia non stia pensando a iniziative analoghe. Qui la curva dei nuovi contagi è purtroppo in rapida risalita. Dunque serve la massima disponibilità a esplorare tutto il percorribile. Sappiamo che i tamponi sono gli unici che danno certezze più solide. Per lo screening anche esami rapidi, facili, diffusi possono aiutare i cittadini e le istituzioni a controllare l’epidemia", conclude Peluffo.(com)