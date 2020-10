Roma: Diaco (M5s), Regione Lazio ha ordinato uccisione cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione ordina l'uccisione di 6 cinghiali, la Brambilla sbraita comodamente dal divano di casa sua e noi, gli unici ad averci messo la faccia e ad aver sempre palesato contrarietà all'uccisione di questi animali, saremmo i carnefici? Scandaloso". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e presidente della commissione IV Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco. "Per 3 ore il sottoscritto, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, ha presidiato sotto la pioggia battente il Giardino Mario Moderni per cercare di ribadire a gran voce quanto già affermato nei vari tavoli tecnici assieme dall'Assessora Laura Fiorini: l'abbattimento degli ungulati, inclusi la mamma cinghiale e i suoi 5 cuccioli uccisi ieri nel parco giochi sito in zona Gregorio VII, non è la soluzione più idonea, corretta ed eticamente giusta. Assente la Regione Lazio, l'unico soggetto che poteva fermare l'esecuzione dei sei cinghiali in quanto unico ente competente in materia di fauna selvatica". (segue) (Rer)