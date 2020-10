Roma: Diaco (M5s), Regione Lazio ha ordinato uccisione cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione che non solo ha disertato gran parte dei tavoli tecnici, ma che non ha altresí mai preso in considerazione l'ipotesi di catturare i cinghiali servendosi di apposite gabbie e di condurli in aree non faunistiche. Zingaretti non ha mai ascoltato le soluzioni meno cruente prospettate da Roma Capitale la cui contrarietà all'abbattimento, come risulta dai verbali dei tavoli tecnici, è sempre stata forte e convinta, a dispetto delle scellerate menzogne pronunciate dalla Brambilla che accusa il Movimento cinque stelle di aver causato la morte dei sei cinghiali pur sapendo che la decisione di abbatterli è stata presa esclusivamente dalla Regione Lazio", ha continuato Diaco nel suo post. "Cara Brambilla, dov'eri ieri sera mentre il sottoscritto tentava in tutti i modi di fermare una decisione presa unicamente dalla Regione? Eri forse sul divano di casa tua a fare 'l'animalista da salotto'? E dov'era Zingaretti? Già, poi gli ipocriti saremmo noi, vero? Polemiche a parte, noi denunceremo quanto accaduto ieri sera nei prossimi tavoli tecnici e a opporci con forza a nuove decisioni come quelle di ieri sera. Assieme alla Sindaca, avvieremo di una indagine interna per verificare l'operato di chi è intervenuto. Il tutto, nella consapevolezza che solo la Regione Lazio, ahinoi, può (per legge) decidere la sorte dei cinghiali", ha concluso il post. (Rer)