Covid: Regioni, governo risponda subito su tamponi in studi medici

- Il Comitato di settore Regioni-Sanità giovedì "ha approvato un Atto di indirizzo per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per facilitare l’acquisizione di apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello, ma soprattutto per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri". Lo ha ricordato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. "Sollecitiamo ora il governo a darci una risposta per poter aprire immediatamente il tavolo contrattuale e arrivare nei prossimi giorni – ha aggiunto Bonaccini - ad un accordo stralcio a e quindi a permettere la somministrazione dei test antigenici negli studi dei medici in tempi brevi".(com)