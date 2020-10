Covid: M5S Lazio, De Micheli e Zingaretti si attivino su caos trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo pertanto alla ministra dei Trasporti De Micheli di garantire maggiori aiuti agli enti locali affinché possano essere sostenuti e guidati da un'unica regia e garantire così in maniera omogenea, e non a macchia di leopardo, le misure anti covid sui mezzi pubblici. Lo stesso impegno chiediamo al governatore Zingaretti per quanto riguarda la rete dei trasporti regionale", continua il gruppo del Movimento 6 stelle del Lazio. "Per questo abbiamo preparato un ordine del giorno che porteremo in Aula in consiglio regionale lunedì prossimo, 19 ottobre, che impegna il presidente Zingaretti e la giunta a intervenire immediatamente con la società del trasporto pubblico regionale, Cotral, al fine di verificare quali siano le linee più utilizzate dall'utenza per incrementare l'offerta e garantire le distanze di sicurezza all'interno dei mezzi e a porre in essere quanto necessario per assicurare il distanziamento sociale anche all'interno dei treni regionali e del Tpl in tutto il territorio della regione Lazio", concludono i 5stelle. (Com)