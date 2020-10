Nagorno-Karabakh: ambasciatore Ahmadzada, non si può restare indifferenti ad aggressione armena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, i membri del parlamento, i partiti politici, il pubblico e i mezzi comunicazione d'Italia non dovrebbero essere indifferenti all'aggressione militare dell'Armenia contro l'Azerbaigian e ai crimini di guerra commessi contro la popolazione civile azerbaigiana. Lo ha dichiarato l’ambasciatore azerbaigiano in Italia, Mammad Ahmadzada, in una nota di commento all’attacco missilistico che ha colpito questa notte la città di Ganja, uccidendo 13 persone. “Coloro che credono nelle bugie della parte armena e sostengono ciecamente le rivendicazioni dell'Armenia devono trarre le giuste conclusioni dai crimini di guerra commessi dalle forze armate dell'Armenia contro la popolazione civile questa notte a Ganja, la seconda città più grande dell'Azerbaigian, usando l'artiglieria pesante, razzi a grappolo. Dal 27 settembre fino ad oggi i missili lanciati dall'Armenia sugli insediamenti civili dell'Azerbaigian hanno tolto la vita a 60 civili azerbaigiani e 270 civili sono rimasti feriti”, ha affermato l’ambasciatore. (segue) (Com)