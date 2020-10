Nagorno-Karabakh: ambasciatore Ahmadzada, non si può restare indifferenti ad aggressione armena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta pregiudizi! Basta doppi standard! Basta guardare la questione da punti di vista ideologici! Basta fare divisioni tra ‘gli armeni cristiani’ e ‘gli azerbaigiani musulmani’! È necessario comprendere finalmente che questo conflitto non ha nulla a che fare con la religione! Capire finalmente che l'Armenia non vuole la pace! Comprendere che l'Armenia vuole continuare l'occupazione militare dei territori dell'Azerbaigian. Comprendere che l'Armenia non vuole che più di un milione di rifugiati e sfollati interni azerbaigiani, espulsi dai territori occupati, ritornino nelle loro terre storiche”, ha aggiunto l’ambasciatore. Per ottenere quest’obiettivo “l'Armenia ha scatenato una propaganda piena di menzogne e bugie contro l'Azerbaigian. Se l'Armenia vuole davvero la pace, deve ritirare le sue forze armate dai territori occupati dell'Azerbaigian. Perché la più grande minaccia alla pace nella regione è il dispiegamento dell'esercito dell'Armenia nei territori occupati dell'Azerbaigian", ha concluso Ahmadzada. (Com)