Spagna: a Madrid e Barcellona numerosi eventi per celebrare Settimana della lingua italiana

- In occasione della "XX Settimana della Lingua italiana", in programma dal 19 al 25 ottobre col titolo "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti", gli Istituti italiani di cultura di Madrid e Barcellona (Iic), in coordinamento con l'ambasciata a Madrid e il consolato generale a Barcellona, hanno allestito un ricco calendario di iniziative online, attraverso cui offrire un'ampia panoramica sulle diverse combinazioni che danno forma all'immagine in lingua italiana. Con l'iniziativa "Fumetti nei musei", l'Iic di Madrid presenta la collana pensata dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, in collaborazione con "Coconino Press – Fandango", per raccontare attraverso la matita di 51 tra i più celebri fumettisti del panorama nazionale la contemporaneità dei musei italiani, proponendo ai ragazzi una visione diversa delle collezioni museali. Il 20 ottobre, alle ore 12, sarà possibile conoscere online alcuni dei protagonisti dell'iniziativa, direttori dei musei e illustratori, che racconteranno la loro esperienza nel dar vita a questo ambizioso e innovativo progetto. (segue) (Spm)