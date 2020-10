Spagna: a Madrid e Barcellona numerosi eventi per celebrare Settimana della lingua italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Paolo Gervasi, dell'Università Pompeu Fabra, proporrà un' appassionante e divertente analisi della trasposizione in fumetti, con i personaggi Disney, dei classici della letteratura italiana, da "Paperin Furioso" ai "Promessi topi", passando per la "Paperopoli liberata". Anche questo evento sarà disponibile sul canale YouTube dell'Istituto. Infine, in collaborazione coi due Istituti è in programma la mostra virtuale "Il nuovo fumetto: temi, autori, linguaggi del graphic novel italiano", prodotta da Lucca Crea e la fiera internazionale del fumetto Lucca Comics & Games: attraverso i siti internet degli Iic di Madrid e Barcellona sarà possibile conoscere storie e protagonisti di un genere che, nella sua contemporaneità, porta con sé tutta la ricchezza della tradizione del fumetto italiano. Quest'ultima mostra non sarà solo virtuale ma sarà anche esposta nei locali della Scuola italiana di Madrid. (Spm)