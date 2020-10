Covid: Boccia, vanno azzerate le code per i tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in una fase completamente diversa rispetto alla scorsa primavera dell’emergenza sanitaria. Le reti sanitarie sono più forti e organizzate. Facciamo il 500 per cento in più di tamponi e la cintura di protezione costruita intorno agli ospedali va potenziata sempre più”. A quanto si apprende, è stata questa la premessa fatta alle Regioni dal ministro Francesco Boccia durante l’incontro alla Protezione Civile. “L'incontro di oggi – ha spiegato - serve per fare il punto sui tamponi, che devono essere garantiti sui territori in maniera tempestiva, e vanno azzerate le code e le attese”. (segue) (Rin)