Covid: Boccia, vanno azzerate le code per i tamponi (2)

- Sui tamponi, ha poi precisato Boccia, “il commissario Arcuri sta chiudendo un'altra gara per 5 milioni di tamponi. E, non appena tutte le Regioni invieranno la richiesta dei propri fabbisogni, si procederà con la distribuzione. Sulle terapie intensive c'è stato uno sforzo eccezionale comune governo, regioni e commissario. Abbiamo rafforzato insieme la rete sanitaria territoriale, le terapie intensive e facciamo tamponi fino a oltre 160mila al giorno e possiamo arrivare facilmente a 200mila. Se le Regioni hanno ulteriori necessità, il governo è pronto a fare ogni sforzo per rafforzare il sistema”. (segue) (Rin)