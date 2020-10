Roma: Figliomeni (Fd'I), su centri anziani continua scaricabarile giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La categoria degli anziani continua ad essere penalizzata dalla giunta Raggi e dal M5s che anche ieri ha partorito l'ennesimo documento con l'assessore Mammì, che altro non è che uno scaricabarile nei confronti dei coordinatori, dei presidenti dei centri e degli iscritti, oltre che delle amministrazioni municipali". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina. "Invece di preoccuparsi di far pervenire i fondi per le meritorie attività svolte nelle strutture che, risorse che con i grillini al governo della città sono stati totalmente azzerate, questi scienziati - aggiunge Figliomeni - si sono ingegnati una serie di scartoffie da far compilare agli anziani invece di provvedere alla sanificazione degli ambienti, alla manutenzione delle alberature, delle aree pertinenziali e degli impianti di condizionamento oltre che la fornitura di gel igienizzanti ed altre necessità. Come Fratelli d'Italia continueremo a pungolare la Raggi ed i suoi compagni per cercare di contenere i danni che stanno causando ai romani ed agli anziani che tra l'altro continuano ad essere una risorsa per le famiglie e per la società e non meritano questo trattamento di abbandono e solitudine che è molto pericoloso per la loro salute". (Com)